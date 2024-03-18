18 марта по народному календарю отмечается день Конона Огородника. В день Конона Огородника следовало рисковать, менять себя и свою жизнь и делать покупки, так как это принесет удачу, успех и благополучие.
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18 марта по народному календарю отмечается день Конона Огородника. В день Конона Огородника следовало рисковать, менять себя и свою жизнь и делать покупки, так как это принесет удачу, успех и благополучие.