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Могут ли кошки по голосу распознать гнев, радость или страх человека, выяснили ученые из Италии

Могут ли кошки по голосу распознать гнев, радость или страх человека, выяснили ученые из Италии

Науке уже известно, что по одному только слову собака может понять, в каком настроении ее хозяин. Но что можно сказать о кошках? Могут ли они реагировать на изменения в человеческом голосе? Ученые попытались разобраться в этом вопросе.

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