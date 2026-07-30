Могут ли кошки по голосу распознать гнев, радость или страх человека, выяснили ученые из Италии

Науке уже известно, что по одному только слову собака может понять, в каком настроении ее хозяин. Но что можно сказать о кошках? Могут ли они реагировать на изменения в человеческом голосе? Ученые попытались разобраться в этом вопросе.
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