Вот они, доказательства тому, что кошки своих привычек не меняют. Если у вас в доме живет кот, чем бы вы ни занимались, он обязательно придет к вам и будет мешать, пока вы не отдадите все свое внимание ему.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кем была «Зинка В...
- Кем была «Зинка В...
- Кем была «Зинка В...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым