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РПЛ изменила время начала матча «Спартак» — «Краснодар» в 3-м туре

РПЛ изменила время начала матча «Спартак» — «Краснодар» в 3-м туре

Российская Премьер-Лига объявила об изменении времени начала матча 3-го тура между московским «Спартаком» и «Краснодаром».

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