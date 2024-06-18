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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Девон Акун-Перселл перешел из «Локомотива-Кубань» в УНИКС

УНИКС подписал с американским свингменом (31 год, 198 см) соглашение по схеме 1+1. Предстоящий чемпионат станет для Акун-Перселла уже третьим в Единой лиге ВТБ.

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