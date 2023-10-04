Маслянинские перепечи и сузунскую груздянку представит в Москве Новосибирская область

Подробности сообщает телеграм-канал Новосибирь. На коллективном стенде, стилизованном под сибирскую тайгу с применением натуральных материалов – дерево, мох, папоротник – представлена продукция, приготовленная по уникальным сибирским рецептам.
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