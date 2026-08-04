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Агент Кокорина о приоритете форварда: «Хотелось бы в Ла Лигу или АПЛ. Александра не заинтересовало выступление в чемпионате Беларуси»

Тимофей Бердышев, агент 35-летнего нападающего Александра Кокорина , дал комментарий относительно вариантов продолжения карьеры для футболиста.

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