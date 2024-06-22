Тюменское озеро Тихое рискует остаться без рыбы из-за жителей

Тюменские рыбаки могут оставить озеро Тихое без рыбы. Мальков туда выпустили только в мае, нужно 1,5-2 года, чтобы они прижились, сообщили в компании «Брусника», которая занималась благоустройством водоема.
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