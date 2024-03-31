1. Все топ-клубы потеряли очки в субботу в 21-м туре Мир РПЛ: «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), ЦСКА – с «Сочи» (2:2) на выезде, «Спартак» – дома с «Уралом» (0:0).
Ничьи «Зенита» и «Спартака», «Локо» и «Металлург» в полуфинале Кубка Гагарина, «Бавария» отстает на 13 очков, «МЮ» пропустил на 99-й, хет-трик Роналду и другие новости
Комментарии
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Лена Мисько
Этим сезоном ХК «Спартак» влюбил в себя людей - и болельщиков, и сторонних обывателей. А это самое главное. Это был лучших сезонов «Спартака» в истории КХЛ, и точно самый лучший за последние 14 лет! Самая результативная команда «регулярки» с 233 голами, лидерство во всей КХЛ, серии ярких и памятных побед над самыми сильными соперниками, зрительские аншлаги в «Мегаспорте» и долгожданные победы в плей-офф Кубка Гагарина, сезон рекордов и новых звёзд московского «Спартака» под руководством Алексея Жамнова… Давайте запомним от этого сезона самое лучшее – с полной уверенностью, что дальше будет ещё лучше! Спасибо за сезон, «Спартак» – впереди нас ждут великие победы! Я ТЫ МЫ - СПАРТАК МОСКВА
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14 час.
Лена Мисько
Нам совсем чуть чуть не хватило до полуфинала, по игре наша команда заслуживала выйти туда! И болельщики стоя аплодировали всем причастным к этому людям: персоналу, тренерам, хоккеистам...отдельное спасибо Жамнову, он сделал что то невероятное!!!
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13 час.
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