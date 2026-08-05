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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» уверен, что Винисиус продлит контракт после продуктивных переговоров

В «Реале» полагают, что вингер  Винисиус Жуниор продолжит сотрудничество с клубом. Сегодня Винисиус и « Мадрид » провели ключевые переговоры по поводу будущего футболиста, контракт которого рассчитан на год.

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