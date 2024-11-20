Более тонны поддельного алкоголя изъяли в краевом центре

В Чите полиция провела проверку торговых точек на предмет торговли поддельным алкоголем. В результате проверки было конфисковано более 1100 литров спиртосодержащей жидкости, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
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