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Более тонны поддельного алкоголя изъяли в краевом центре

Более тонны поддельного алкоголя изъяли в краевом центре

В Чите полиция провела проверку торговых точек на предмет торговли поддельным алкоголем. В результате проверки было конфисковано более 1100 литров спиртосодержащей жидкости, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

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