© Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOMКаждый пятый опрошенный россиянин готов получать на новой работе на 10–15% меньше, если компания предложит сильное обучение и постоянную помощь наставника.
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