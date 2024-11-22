Команда мечты: наши таланты II часть 2024

Команда мечты: талантливые ребята талантливы во всем Мы продолжаем знакомить вас с удивительными учениками, которыми славится частная школа Образование Плюс I! В творческой лаборатории, где каждый ребенок может раскрыть свой потенциал и осуществить свои мечты, происходят интересные процессы.