В Петербурге для водителей на сутки ограничат движение на КАД в тоннеле дамбы

В пресс-службе "Дирекции КЗС" по Северной столице сообщили, из-за ремонтно-восстановительных работ на петербургской дамбе водители авто не смогут проехать в транспортном отсеке тоннеля на Невской стороне – внутреннее кольцо КАД – с 10 по 11 февраля.