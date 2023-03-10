Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

103 подписчика

Кучеров набрал 1+2 в матче с «Вегасом», став 3-й звездой. У него 94 очка в 65 играх

Кучеров набрал 1+2 в матче с «Вегасом», став 3-й звездой. У него 94 очка в 65 играх

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу, сделал две голевые передачи в матче с «Вегасом» (3:4 ОТ) и был признан третьей звездой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх