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Атака Ирана началась: В Израиль полетели десятки беспилотников и ракет – КСИР

Атака Ирана началась: В Израиль полетели десятки беспилотников и ракет – КСИР

КСИР официально объявил об атаке на цели в Израиле. "ВВС Стражей исламской революции поразили определенные цели на территориях сионистского режима с помощью десятков беспилотников и ракет", - говорится в сообщении.

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