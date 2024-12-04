Рютте призвал Запад продолжить вооружать Украину, отложив любые мирные

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Комментарии
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федор
Что то обдолбанные голландцы возомнили себя пупами земли. Какой то задрот адмирал Бауэр представил себя супергероем и угрожает нам , хотя чучело пороху не нюхало и об войне знает только по учениям и фильмам, или этот пидорок секретутка , тоже великий воин по кличке дырявое очко!!!! Дожились!!!! Страшно аж жуть.
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16 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ОДНОГО ОБЩИПАННОГО ПЕТУХА СМЕНИЛ ДРУГОЙ. ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ПЕТУШАРА !!!! БЫЛ БЫ ДРУГИМ НЕ СТАЛ БЫ ГЛАВНЫМ В НАТе !!! ЧУЖИЕ ТАМ НЕ ХОДЯТ !!!
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15 час.
Evgenija Palette
К радости своей - ПОНЯЛА!!! ( не могу с вами не согласиться)...
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11 час.

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