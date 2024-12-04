Рютте призвал Запад продолжить вооружать Украину, отложив любые мирные

федор

Что то обдолбанные голландцы возомнили себя пупами земли. Какой то задрот адмирал Бауэр представил себя супергероем и угрожает нам , хотя чучело пороху не нюхало и об войне знает только по учениям и фильмам, или этот пидорок секретутка , тоже великий воин по кличке дырявое очко!!!! Дожились!!!! Страшно аж жуть.