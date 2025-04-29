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Новости СВО: военные ВСУ пригрозили взять Киев, Армия Ким Чен Ына против ВСУ, обвинения Захаровой в сторону Байдена

Новости СВО: военные ВСУ пригрозили взять Киев, Армия Ким Чен Ына против ВСУ, обвинения Захаровой в сторону Байдена

БлокнотРУ Новости фронта СВО сегодня на утро 29 апреля 2025 года Военные ВСУ пригрозили взять Киев Украинский офицер с позывным «Мадьяр» публично бросил вызов Владимиру Зеленскому, озвучив ультиматум от лица, как он утверждает, миллиона военнослужащих ВСУ.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... к всушной падали не должно быть жалости, только брезгливость, как к куче дерьма...
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