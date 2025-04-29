Новости СВО: военные ВСУ пригрозили взять Киев, Армия Ким Чен Ына против ВСУ, обвинения Захаровой в сторону Байдена

БлокнотРУ Новости фронта СВО сегодня на утро 29 апреля 2025 года Военные ВСУ пригрозили взять Киев Украинский офицер с позывным «Мадьяр» публично бросил вызов Владимиру Зеленскому, озвучив ультиматум от лица, как он утверждает, миллиона военнослужащих ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Черти вернуться с почестями, а про нас все забудут»: Михаил Пореченков предсказал скорое возвращение сбежавших звезд
- «Провокация. Наталью вытащим. Своих не бросаем. Выводы сделали. Они будут эффективны и неприятны»
- «Мама, а что там дядя делает?»: ребенок удивился новой молельной комнате прямо на детской площадке в Москве. Скоро таких будет много
Свежие комментарии