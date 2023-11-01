«Можем изменить весь мир». Поклонская похвалила американца, который хотел ее спасти из плена

Михаил Еграшин В 2003 Верховный согласился стать курбаши (или каким-то там духовным лидером, уж не помню как официально) «Единой России», не будучи её членом. Так и здесь - только одной ногой вступила.

Evgenija Palette Она знает, чего хочет. Но не может рисковать профессией, а то и жизнью (все помнят, как НАВЕДЫВАЛИСЬ в ее дом, когда ее назначили послом в какое-то Африканское Государство...) Об этом писали...