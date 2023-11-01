Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Можем изменить весь мир». Поклонская похвалила американца, который хотел ее спасти из плена

«Можем изменить весь мир». Поклонская похвалила американца, который хотел ее спасти из плена

Бывший прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы и действующий советник Генпрокурора России Наталья Поклонская впервые за почти полтора года опубликовала в своем Telegram-канале пост, в котором рассказала, что от ее лица орудуют мошенники.

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Комментарии
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Михаил Еграшин
В 2003 Верховный согласился стать курбаши (или каким-то там духовным лидером, уж не помню как официально) «Единой России», не будучи её членом. Так и здесь - только одной ногой вступила.
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7 час.
Evgenija Palette
Она знает, чего хочет. Но  не может рисковать профессией, а то и жизнью (все помнят, как НАВЕДЫВАЛИСЬ в ее дом, когда ее назначили послом в какое-то Африканское Государство...) Об этом писали...
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7 час.
Evgenija Palette
И не надо ей быть ее ЧЛЕНОМ...
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7 час.

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