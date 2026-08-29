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ИА Регнум

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Путин в шутку применил фразу «мы, Николай II», говоря о работе властей

Путин в шутку применил фразу «мы, Николай II», говоря о работе властей

Президент Владимир Путин в шутку обыграл фразу российского императора «мы, Николай II», говоря о коллективной работе властей над указом о статусе учителя.

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Taurus Zmeiизменено

Так указ про учителей или преподавателей, или гарант не знает разницы. Всё как то половинчато, то врачи, то медсёстры, делят и делят людей. В техникумах то же дети, которых выдавили из школы, и где легче? Так ещё и платники, которых нельзя исключать по экономическим мотивам

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