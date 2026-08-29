Путин в шутку применил фразу «мы, Николай II», говоря о работе властей

Президент Владимир Путин в шутку обыграл фразу российского императора «мы, Николай II», говоря о коллективной работе властей над указом о статусе учителя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Маск поддержал пе...
- ВА МИД России: Москв...
- IV Котлету по-киевск...
Так указ про учителей или преподавателей, или гарант не знает разницы. Всё как то половинчато, то врачи, то медсёстры, делят и делят людей. В техникумах то же дети, которых выдавили из школы, и где легче? Так ещё и платники, которых нельзя исключать по экономическим мотивам
Сообщение скрыто