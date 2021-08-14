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Росгидромет предупредил об опасных ливнях на юге России: события ночи 14 августа

Росгидромет предупредил об опасных ливнях на юге России: события ночи 14 августа

Гидрометцентр предупреждает, что грозовые ливни пройдут с 14 по 16 августа в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской области, Крыму и республиках северного Кавказа, а также в Поволжье и Калмыкии, в этих регионах не исключены наводнения.

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