Росгидромет предупредил об опасных ливнях на юге России: события ночи 14 августа

Гидрометцентр предупреждает, что грозовые ливни пройдут с 14 по 16 августа в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской области, Крыму и республиках северного Кавказа, а также в Поволжье и Калмыкии, в этих регионах не исключены наводнения.