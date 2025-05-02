Китай вошел в тройку главных поставщиков одной продукции в Россию

Китай в 2024 году стал третьим по этому показателю после Белоруссии и Бразилии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade, информацию статистических порталов разных стран и открытые данные.
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