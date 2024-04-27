Сенатор Цеков предупредил об ответе на попытку НАТО вторгнуться в Белоруссию

Сенатор Совета Федерации России Сергей Цеков заявил в эфире радио «Спутник в Крыму», что попытки войск НАТО вторгнуться в Белоруссию не останутся без ответа и приведут к соединению белорусской территории и Калининградской области.
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