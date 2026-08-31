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Орловские новости

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Орловская выпускница с 300 баллами ЕГЭ встретилась с Путиным в Москве

Орловская выпускница с 300 баллами ЕГЭ встретилась с Путиным в Москве

Арина набрала максимальные 300 баллов на ЕГЭ и поступила в Высшую школу экономики на факультет компьютерных наук.

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