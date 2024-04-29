Девин Букер набрал 49 очков в проигранном 4-м матче: «Миннесота» использовала свои шансы в концовке, а мы нет»

«Миннесота» использовала свои шансы в концовке, а мы нет», – констатировал защитник «Санз». «Финикс» уступил в четвертом матче серии со счетом 116:122 (0-4), несмотря на 49 очков, 5 подборов и 6 передач от Букера.
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