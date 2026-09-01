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Тульские новости

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Тульская Тёща готова к 1 сентября

Тульская Тёща готова к 1 сентября

В Туле каждый год в конце августа начинается подготовка к 1 сентября — Дню знаний.В Туле каждый год в конце августа начинается подготовка к 1 сентября - Дню знаний.

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