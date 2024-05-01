Захарова высмеяла стремление Украины привлекать больше женщин к разминированию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова министра экономики Украины Юлии Свириденко о том, что правительство страны в рамках «борьбы за гендерное равенство» стремится привлекать к разминированию территорий больше женщин (пока среди задействованных в работах их всего 30%).