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Депутат Немкин: отключение интернета на мероприятиях нужно для пресечения угроз

Депутат Немкин: отключение интернета на мероприятиях нужно для пресечения угроз

Ограничения работы мобильного интернета во время крупных мероприятий необходимы для заблаговременного предотвращения угроз для россиян, заявил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

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