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Аргументы и Факты

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Гляциолог Чернов назвал самый опасный ледник России

Гляциолог Чернов назвал самый опасный ледник России

Из 5867 горных ледников на территории России лишь несколько представляют угрозу для прилегающих долин, а наиболее опасным из них сейчас считается Колка на Кавказе, рассказал KP.

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