Уничтожены подземные базы ВПК Украины вместе со иностранными специалистами и базами личного состава Юлия СоколоваСегодня ночью в седьмом по величине городе Украины уничтожен стратегически важный подземный объект.
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