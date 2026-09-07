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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью подарили водяной пистолет перед матчем с «Интером». Так журналист напомнил Жозе о победе над «Барсой» в 2010-м

Главный тренер « Реала » Жозе Моуринью получил необычный подарок перед игрой Лиги чемпионов с «Интером».

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