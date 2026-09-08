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Star Trek's Elegant In-Universe Reason Why Most Alien Races Are Humanoid

Star Trek's Elegant In-Universe Reason Why Most Alien Races Are Humanoid

From the early stages of developing Star Trek, producers were concerned about the believability of the alien races the Enterprise would encounter.

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