Star Trek's Elegant In-Universe Reason Why Most Alien Races Are Humanoid

From the early stages of developing Star Trek, producers were concerned about the believability of the alien races the Enterprise would encounter.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Goldbergs Renewed...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым