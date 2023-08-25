ИЗВЕСТИЯ iz

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Власти направили только 300 млрд рублей из ФНБ на инвестпроекты за полгода

Власти направили только 300 млрд рублей из ФНБ на инвестпроекты за полгода

Прогнозируемый объем вложений из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование проектов в 2023-году — 1,6 трлн рублей, говорится в докладе Минэкономразвития по итогам работы за 2022-й и задачам на 2023-й («Известия» его изучили).

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