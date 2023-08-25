Власти направили только 300 млрд рублей из ФНБ на инвестпроекты за полгода

Прогнозируемый объем вложений из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование проектов в 2023-году — 1,6 трлн рублей, говорится в докладе Минэкономразвития по итогам работы за 2022-й и задачам на 2023-й («Известия» его изучили).