Муж изменил, но жена узнала правду

Всё началось с забытого пароля. Обычная бытовая мелочь — Дима попросил меня зайти в его почту с домашнего компьютера и переслать одно рабочее письмо, потому что сам застрял в пробке, а начальник требовал документы срочно.
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