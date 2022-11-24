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На 100% будут компенсированы расходы на газификацию домов в Новосибирской области

На 100% будут компенсированы расходы на газификацию домов в Новосибирской области

На сессии Законодательного собрания депутатами единогласно было принято в первом чтении изменение в областной закон «О предоставлении меры социальной поддержки в виде компенсации расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации».

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