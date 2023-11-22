В Астрахани закопают более 8 км воздушных электролиний

Для воссоздания архитектурного облика города. Об этом губернатору Игорю Бабушкину на совещании по вопросу реализации проекта «Чистое небо» сообщил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» Виктор Писарев.
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