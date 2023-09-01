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Лавров: началась работа по организации безвозмездных поставок зерна в Африку

Лавров: началась работа по организации безвозмездных поставок зерна в Африку

Практическая работа по безвозмездным поставкам российского зерна шести странам Африки уже началась. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО, передает ТАСС.

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