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Мощная речь Небензи в ООН, после которой он и Полянский покинули зал

Мощная речь Небензи в ООН, после которой он и Полянский покинули зал

23 февраля в ООН прошло заседание по Украине. Выступал Василий Алексеевич Небензя, говорил прямо и резко.

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Комментарии
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Александр Бурцев
Когда же эту шарашкину контору разгонят?
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49 мин.
ninikooo Митусова
Почему у нас существуют за немалые деньги центры памяти предателей и русофобов Ельцина, Солженицина? Кому поклоняется за большие деньги?! Еще бы и Мавзолей убрать- пожалели бы 100- летнюю мумию, хватит уже экспериментов за большие деньги из госбюджета?! Неужели мало « ды р», которые  нужно срочно латать?!
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49 мин.
АМ
Александр Мироненко
Власть сегодня существует в результате ее передачи Ельциным., а не народом, который должен быть источником власти. Ельцин пошел против воли народа в 1991, наплевал на результаты референдума большой страны - СССР.
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10 мин.

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