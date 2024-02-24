Мощная речь Небензи в ООН, после которой он и Полянский покинули зал

ninikooo Митусова

Почему у нас существуют за немалые деньги центры памяти предателей и русофобов Ельцина, Солженицина? Кому поклоняется за большие деньги?! Еще бы и Мавзолей убрать- пожалели бы 100- летнюю мумию, хватит уже экспериментов за большие деньги из госбюджета?! Неужели мало « ды р», которые нужно срочно латать?!