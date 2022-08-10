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На следующей неделе в Кагуле пройдет ярмарка продуктов пчеловодства

На следующей неделе в Кагуле пройдет ярмарка продуктов пчеловодства

В Кагуле пройдет ярмарка продуктов пчеловодства. Мероприятие организовано Кагульским районным советом в партнерстве с Ассоциацией пчеловодов Кагульского района и состоится 19 августа, начиная с 10:00, на площади Независимости, в муниципии Кагул.

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