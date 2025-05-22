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Бастрыкин заявил о переизбытке сцен насилия в Сети и на телевидении

Бастрыкин заявил о переизбытке сцен насилия в Сети и на телевидении

Телевидение и Сеть содержат переизбыток сцен насилия, и это не должно служить примером для подражания, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума.

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