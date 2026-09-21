Buzzfeed
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Buzzfeed

16 подписчиков

"Times Have Changed": People Are Sharing Things That Were Normal In The '90s And '00s But Are Now Considered A Luxury

"Times Have Changed": People Are Sharing Things That Were Normal In The '90s And '00s But Are Now Considered A Luxury

"Household products that don't break within the first few years of use. My mom's wedding cookware is still going strong 25 years later, but whenever she needs new pans, they start flaking Teflon into the food within a few months.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым