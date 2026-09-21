"Times Have Changed": People Are Sharing Things That Were Normal In The '90s And '00s But Are Now Considered A Luxury

"Household products that don't break within the first few years of use. My mom's wedding cookware is still going strong 25 years later, but whenever she needs new pans, they start flaking Teflon into the food within a few months.
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