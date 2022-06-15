Сенатор Джон Корнін (архівне фото) У Сенаті майже готовий новий законопроект щодо контролю над зброєю Демократи та республіканці близькі до компромісу, але кардинальних змін, що забороняють продаж зброї, у законопроекті не буде Сенатор-республіканець Джон Корнін заявив у вівторок, що учасники переговорів щодо сенатського законопроекту щодо контролю над зброєю можуть закінчити підготовку тексту документа вже […] Сообщение У Сенаті майже готовий новий законопроект щодо контролю над зброєю появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.