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Нижегородская правда

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Троих сотрудников «Теплоэнерго» осудили из-за провала с горячей водой на Пушкина

Троих сотрудников «Теплоэнерго» осудили из-за провала с горячей водой на Пушкина

Трое сотрудников АО «Теплоэнерго» выслушали приговор в суде из-за прорыва трубопровода на улице Пушкина в Нижнем Новгороде.

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