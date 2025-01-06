Событие Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов @valentinbogdanov • 3 января в 13:31 По сохранившимся сведениям (ЦРУ намеренно уничтожило ключевые документы программы MKULTRA («МК-Ультра») в 1973 году, что значительно затруднило расследование её деятельности конгрессом), с начала 1950-х и до конца 1960-х годов разведуправление занималось поиском и изучением средств манипулирования сознанием.
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