Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Гипнозом не только у бабушек деньги выманивают, но и создают исполнителей терактов - на этот раз в США

Гипнозом не только у бабушек деньги выманивают, но и создают исполнителей терактов - на этот раз в США

 Событие Шеф бюро ВГТРК в Нью-​Йорке Валентин Богданов @valentinbogdanov • 3 января в 13:31 По сохранившимся сведениям (ЦРУ намеренно уничтожило ключевые документы программы MKULTRA («МК-​Ультра») в 1973 году, что значительно затруднило расследование её деятельности конгрессом), с начала 1950-х и до конца 1960-х годов разведуправление занималось поиском и изучением средств манипулирования сознанием.

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