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Газета.ру

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Глава МИД Сикорский: российская агентура разжигает польско-украинские страсти

Глава МИД Сикорский: российская агентура разжигает польско-украинские страсти

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил "российскую агентуру" в разжигании "страстей" вокруг скандала между Варшавой и Киевом, который возник после присвоения подразделению ВСУ наименования "героев УПА".

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