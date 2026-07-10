Глава МИД Сикорский: российская агентура разжигает польско-украинские страсти

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил "российскую агентуру" в разжигании "страстей" вокруг скандала между Варшавой и Киевом, который возник после присвоения подразделению ВСУ наименования "героев УПА".
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