Подробности ДТП с участием несовершеннолетних

Как сообщалось ранее, в дежурную часть отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции в 17-20 из межмуниципального отдела МВД России «Шуйский» поступило сообщение о том, что в больницу за медицинской помощью обратилась 15-летняя девушка.
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