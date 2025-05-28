Подробности ДТП с участием несовершеннолетних

Как сообщалось ранее, в дежурную часть отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции в 17-20 из межмуниципального отдела МВД России «Шуйский» поступило сообщение о том, что в больницу за медицинской помощью обратилась 15-летняя девушка.