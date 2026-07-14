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Новости Тамбова

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Власти не исключают введение заправок авто по системе «чётный/нечётный» госномер

Власти не исключают введение заправок авто по системе «чётный/нечётный» госномер

Общество, сегодня, 10:54 Фото: нейросеть Читайте также: Семь партий поборются за места в Тамбовской областной Думе (сегодня, 09:50) Под Тамбовом двое школьников спасли тонувшего мужчину (сегодня, 10:23) Тамбов закупит 15 новых автобусов почти за 240 миллионов рублей (вчера, 11:55) В регионе увеличили поставки топлива, но очереди сохраняются.

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