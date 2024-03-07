В Госдуму внесли проект о схеме освобождения от уголовного наказания за участие в СВО

В Государственную думу РФ внесли законопроект, в котором раскрывается механизм освобождения от уголовного наказания для лиц, подписывающих контракт о военной службе во время мобилизации, военного положения и в военное время.
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