Чиновник, обматеривший людей в волонтерском центре Анапы, извинился

Нецензурно выражавшийся в адрес участников прибывшего для ликвидации последствий разлива горюче-смазочных материалов волонтёрского отряда заместитель главы Минобрнауки Краснодарского края Сергей Урайкин принёс извинения.
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