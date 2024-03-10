Концерт Main Strings Orchestra на высоте «Хиты легендарных рок-групп в симфоническом звучании»

Песни, которые войдут в программу Main Strings Orchestra, знает и любит весь мир. Это взрывные и завораживающие мелодии главных героев рок-сцены, таких как Queen, Linkin Park, System of a Down, Rammstein, Metallica, Led Zeppelin и AC/DC.
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